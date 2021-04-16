DJI（大疆創新）正式發表 DJI Air 2S空拍機（或稱無人機），秉持「一有盡有」的設計理念，在影像系統、飛行體驗、視覺識別以及智能功能等多方面帶來升級，打造更小、更輕、更智能的一英吋感光元件空拍機，持續為使用者帶來更優質、更全面的空拍機使用體驗。

DJI Air 2S 是 Air 系列的第三款產品，延續 Air 系列折疊式設計，在升級多項硬體的同時機身重量不到 600 克，方便外出攜帶。DJI Air 2S 搭載使用者期待的一英吋感光元件在錄影畫質、動態範圍、解析度等多方面都有大幅提升。影像性能方面，支援拍攝 5.4K/30fps、4K/60fps 超高清影片，最高支援 8 倍數位變焦。支援10 位元 Dlog-M 模式，可記錄多達 10 億種色彩，同時保留更多亮部及暗部細節，可拍攝 12.6 檔動態範圍的 RAW 格式照片。DJI Air 2S 影像系統提供高規格的硬體基礎，為高品質航拍創作提供更多可能。

DJI Air 2S 搭載一英吋感光元件，樹立空拍機新標竿。（DJI提供／黃慧雯台北傳真）

DJI Air 2S 延續了 Air 系列諸多空拍功能，例如可拍出高水準短片的「一鍵短片」功能；整合複雜的飛行與拍攝操作，降低使用門檻的「焦點跟隨」功能。並全新推出「大師鏡頭」功能，使用該功能時，裝置會自主判斷被攝目標，自動配對「人像」、「近景」、「遠景」任一模式進行攝錄，並自動完成後期剪輯及配樂，創作出一段富有電影質感的短片。DJI Air 2S 在功能設計上大幅降低使用者拍攝高質影像的成本，讓使用者能真正享受一英吋感光元件所帶來的影像魅力。

DJI Air 2S 新增上視雙目感測器，因而可進行上下前後四個方向的障礙物感應，更可保障飛行安全。在平穩飛行時前視感測器負責障礙物感應這一主要任務，而在飛行速度較快且機身姿態傾斜時，上視感測器將負責主要的障礙物感應任務，上視與前視雙目傳感器互相協作，覆蓋更多應用場景。高級輔助飛行系統(APAS)提升至 4.0 版本，擁有更好的環境地圖建模演算法，讓飛行器的避障和繞行更可靠、更流暢。

DJI Air 2S 搭載 DJI 最新 DJI O3 數位圖傳系統，可實現 1080p 高清圖傳，延遲更低，抗干擾能力更強。在 FCC 標準下最遠圖傳距離為 12 公里，4 天線設計也提供了更廣的訊號覆蓋。更好的圖傳系統、更合理的天線配置保障了流暢的飛行體驗。在硬體規格升級的情況下，DJI Air 2S 最長續航為 31 分鐘，有效保障飛行時長。DJI Air 2S 針對飛行體驗的提升是對使用者期望獲得更進階飛行體驗的回饋。

DJI Air 2S 售價為 NT$29,990，包含 1 台空拍機主機、遙控器、1 顆智能飛行電池、1 對備用槳葉等配件。還可選購 DJI Air 2S 暢飛套裝，售價為 NT$42,190，包含 1 台空拍機主機、遙控器、3 顆智能飛行電池、3 對備用槳葉、雙向充電管家、充電器及收納包及含 DJI Care 隨心換 1 年版保障計劃。

DJI Air 2S 標準套件與暢飛套裝（右）。（DJI提供／黃慧雯台北傳真）

即日起，官方網上商店 DJI Store、線下授權體驗店以及其他合作夥伴正式開賣。適用於 DJI Air 2S 的保障計劃 DJI Care 隨心換同步上線，提供全方位意外保障方案。DJI Care 隨心換飛丟保障服務也適用於 DJI Air 2S，若飛行器意外失聯，只需同步飛行紀錄並在遙控器上成功認證飛丟，並支付相應替換費用即可獲得同款完好產品。

(科技)