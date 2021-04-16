近二年國內出現越南投資熱，中國信託投信越南基金大熱賣，募集期間幾募爆，越南基金也繳出不錯績效，由於法人持續看好越出經濟前景，富邦越南（00885）ETF將於4月19日上市。

富邦越南（00885）ETF經理人楊貽甯表示，根據多數國際機構預測，今年越南經濟仍將有逾6％增長，出口將是扮演推升越南經濟復甦的推手，加上地理位置鄰近中國、科技取代傳統產品、中國為越南最大出口國等三大投資優勢，使得越南成為近期最夯的投資標的。現今的越南如同40年前台灣經濟剛起飛階段，股市上漲的初升段行情皆是由權值股帶動，越股未來的潛力及成長的爆發性指日可待。

富邦投信表示，富邦越南（00885）ETF將於4月19日上市，除了具備費用較低的優勢外（經理費0.99％+保管費0.23％），上市後每日自官網揭露完整持股明細，交易透明；此外，變現性極高，上市後於次級市場交易，即可於交易後兩個營業日收到價金。手上無部位者，建議於4月19日上市後，透過定期定額方式投資；有部位者，在持續看好越南黃金10年投資願景下，建議可持續持有。

楊貽甯也提醒，根據過往經驗，ETF掛牌後的前幾日通常容易受市場波動或交易量踴躍等情況，造成較大折溢價發生，若發生溢價，意味著市場持續看好該ETF成長性，先前募集時即已申購的投資人，只要留意溢價情況未偏離常態，無須急於出脫，待折溢價狀況回歸正軌，甚至可加碼長線佈局。

(工商 )