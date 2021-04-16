跟著星宇航空再次「味」出國！繼與7-ELEVEN聯手推出「在家出國」系列聯名商品廣受好評，4月21日起攜手胡同燒肉在全台7-ELEVEN端出「胡同秘製燒肉飯」（售價99元），以精品級飛機餐規格打造微波鮮食，在家吃飯也能享受空中飛機餐。星宇航空推薦的特色飲品「泰式奶茶」廣獲好評後再次推出，一解大眾不能出國度假的渴。

即日起至5月23日，星宇機上兩款熱門美食「蜷尾家鐵觀音可可碎片冰淇淋」及「VDS胡蘿蔔綜合果汁」全台7-ELEVEN門市將再次開放預購，要讓民眾走進門市就可體驗星宇航空的精品級服務。

自今年起星宇航空與7-ELEVEN推出多款航點相關限定商品，創意聯名好評不斷，本次更找來機上餐飲指定品牌「胡同燒肉」合作，共同與7-ELEVEN三方推出「星宇航空X胡同-秘製燒肉飯」。選用台灣豬五花並以「炭中之王」備長炭燒烤，塗上獨門秘製醬汁，風味清爽不膩口，軟嫩燒肉搭配泡菜、歐姆蛋、青花菜及白飯，以飛機餐為概念打造可微波加熱鮮食，星宇航空機上餐的精品級美味在家也能享受，自4月21日起於全台7-ELEVEN限量販售，每份售價99元。另廣受歡迎的星宇推薦特色飲品「泰式奶茶」也將再次上架，每盒售價38元，不用出國就能品嚐道地泰式風味！

除了聯名商品，星宇小舖兩款熱銷商品「蜷尾家鐵觀音可可碎片」冰淇淋（四入一組），以及「STARLUX VDS 100%胡蘿蔔綜合蔬果汁」（每箱附贈星探者旅行貼紙乙包），即日起至5月23日再次開放全台7-ELEVEN預購。星宇航空表示：為了讓更多民眾體驗星宇優質的週邊商品及機上美食，特別與7-ELEVEN合作，讓大家不用出國，就能輕鬆在家享用，所有商品皆為期間限定、限量發售，未來還將陸續推出更多元的合作。

(工商 )