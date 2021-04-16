國民黨立委林為洲。（趙婉淳攝）

美國總統拜登摯友陶德率團來台，昨天傍晚與6位跨黨派立委會晤，美方主動向在座的藍委對「九二共識」的立場，昨有出席會晤的藍委蔣萬安說，九二共識不是一國兩制，國民黨反對一國兩制，而九二共識確實是過去兩岸交流基礎；至於沒談到萊豬議題，蔣說，這屬於台灣內部事務，反問民進黨到底藉開放萊豬換到什麼，應主動提萊豬的是民進黨而非國民黨。

陶德訪問團昨與立法院「台美國會議員聯誼會」跨黨派立委會晤，雙方就區域安全、兩岸議題、九二共識等議題進行交流，與會的藍委強調，九二共識不等於一國兩制，他們不接受一國兩制，會中未談及萊豬議題。

蔣萬安說，會談過程中他主動向美方提出台灣需要國際空間發展，所以希望美國能更大力支持台灣參與國際組織，像是加入WHO讓台灣可以分享防疫經驗，也共享防疫資訊，有助於提升台灣在國際地位的能見度。

至於談到九二共識，蔣萬安表示，他有向美方說明，九二共識不是一國兩制，國民黨堅決反對一國兩制；九二共識確實存在過，也是過去兩岸交流基礎；如果九二共識不被多數民眾接受，是否能有新論述提出，國民黨內部也都在討論。

林為洲則分享美方邀約過程，一周前AIT邀約時，沒說陶德來訪見面，但他考量身為反萊豬公投領銜人身分，擔憂與美方見面談萊豬被摸頭，因此第一時間婉拒邀約，後來他才知道是陶德來訪，但他認為AIT沒有事先說有點不禮貌，所以他也覺得不必要再去。

林為洲認為，九二共識是發生過的事實，這需要海峽兩岸一起維護，現在九二共識岌岌可危，第一個要怪罪大陸國家主席習近平，習之前的談話跟兩制台灣方案，讓大家誤解九二共識與一國兩制有所連結，破壞九二共識。

林為洲強調，更嚴重是國台辦發言人馬曉光近日說，不承認中華民國存在的事實，這樣就沒有九二共識了，當時雙方不否認一中各表，現在是直接否認，所以九二共識岌岌可危，破壞者第一個習近平、第二馬曉光、第三民進黨。

李德維說，美方必須再次確認國民黨的兩岸政策與路線，其中九二共識一中各表一直是國民黨所堅持，美國新政權當然希望聽聽國民黨與新生代立委的意見與講法，相信會中都有適切表達。

至於沒有提到萊豬議題，蔣萬安指出，萊豬議題在去年經民進黨挾國會多數強行通過後就已經開放，接下來這就屬於台灣內部事務，交由台灣人民複決開放萊豬政策，話鋒一轉，他反問民進黨，開放萊豬到底換到什麼，因此主動提萊豬的應是民進黨，而非國民黨。

蔣萬安表示，會談結束後，他有跟國民黨主席江啟臣說明會談過程，但江並沒有多做評論。

(中時 )