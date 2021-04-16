臺灣新銳陶藝家丁有彧《現代化－社會結構－共生》，以「鼎」的形象解構，整體重達300公斤。（蔡雯如攝）

沙泥亞Estonia《二》波浪線條的基底，近乎平行絲絲垂線，展現令人著迷的浪漫優雅。（蔡雯如攝）

臺灣國際陶藝雙年展將邁入第8屆，在新北市鶯歌陶瓷物館展出，這次有58個國家732件作品參展，最終選出109件全球高水準作品，其中參賽最「輕」作品《NWC1904》是由日本陶藝家加藤直樹製作，參賽評審更是驚嘆「好像長久凝視都有可能摧毀它」，顯見此次展出作品的精細程度。

陶博館指出，非金獎《NWC1904》是將棉繩浸至瓷土後，掌握可折彎與定型的時間點，將棉繩組裝出繁複具韻律感的細緻作品，整件作品僅有3公克，隔著玻璃罩觀賞都感受得出其細緻程度。英國皇家藝術學院陶瓷與玻璃系榮譽教授Martin Smith在決審評比時，忍不住驚嘆其細緻程度，令人忍不住屏息，彷彿一呼吸作品就會碎裂。

另外，來自愛沙泥亞的Estonia則以作品《二》入選本屆陶藝雙年展，運用紙黏土形塑波浪線條基底，混用玻璃、釉藥隨意熔解在作品上，接近平行的絲絲垂線像是雨落在波濤洶湧海上，浪漫優雅的塑型，獲得評審法國瓦洛里馬涅利陶瓷博物館榮譽策展顧問Sandra Benadretti-Pellard評審推薦獎。

同樣入選的台籍新銳陶藝家丁有彧，其作品《現代化－社會結構－共生》顯出強烈的對比，外觀是「鼎」的形象解構，重達300公斤，但特別的是作品表面是敷上仿青銅器的釉彩，因此常有民眾好奇「這真的是陶瓷不是金屬嗎？」

陶博館館長吳秀慈表示，陶瓷是耐人尋味的材質，藝術家運用不同技術，挑戰陶瓷的各種可能變化，有的呈現陶瓷的輕盈與脆弱，有的展現穩重與簡樸的樣貌。「臺灣國際陶藝雙年展」自2010年起以策展競賽、作品競賽交替辦理，兼顧展覽的深度與多元性，成為國際間陶藝交流的重要平臺，近日在臺掀起旋風的日本藝術家奈良美智，就曾於2018雙年展受邀展出8件陶藝作品。此次展覽將展出至5月9日，歡迎有興趣的人把握時間參觀。

(中時 )