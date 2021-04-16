遊戲研發廠商宇峻奧汀（3546）旗下人氣手遊《三國群英傳M》日前在新加坡、馬來西亞、印尼及泰國等地上市，正式搶攻東南亞市場，下半年將陸續進軍日本、韓國市場。《三國群英傳M》是宇峻推升2020年營收、獲利的主要動能，法人表示，過去《三國群英傳》線上遊戲在東南亞推出時受玩家歡迎，預期海外營收將會是宇峻今年重要成長動能。

宇峻奧汀去年以《三國群英傳M》手遊在市場上獲得成功，推升獲利寫下十年來新高，今年《三國群英傳M》積極往海外市場發展，4月15日推新加坡、馬來西亞、印尼、泰國等4地區，由宇峻自行在海外營運，行銷廣告則是找當地業廠商合作。廣告費用部分，則將會視遊戲在該地推出的成績而動態調整。

《三國群英傳》在線上遊戲時代就已在東南亞多國發行過，已累績一定知名度，法人表示，東南亞市場規模跟台灣差不多大，日本市場規模是台灣一半，手遊版推出之後接下來表現如何，還有待市場檢驗。

海外市場是今年宇峻營運的重點，除了《三國群英傳M》搶攻東南亞市場以外，5月也將在新加坡、馬來西亞兩地推出《永恆星語-燐光起源》，該遊戲將在7月份於台港澳上線。另一款《曉之軌跡M》也預定於8月在星、馬推出。

此外，日本、韓國將是宇峻下半年的重點市場，6月將在日本推出《sin七大罪：魔王崇拜》，9月在韓國與日本將分別推出款《曉之軌跡M》、出《永恆星語-燐光起源》，10月份則將在日本發行《三國群英傳M》。

第四季宇峻則規劃有《曉之軌跡》網頁版在中國大陸推出，《幻想三國誌》動畫在台灣、大陸、日本三地上線，2021年全年在新遊戲以及動畫作品動能充足，且以規模較大的海外市場為主，全年營運表現將有望有不錯的成績。

(工商 )