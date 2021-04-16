屏東恆春警分局林姓警員下班時間化身「檢舉達人」檢舉違規停車，昨天被不滿民眾毆打，事發後，引發民眾正反兩極看法，不少民眾挺警察，也對警政署的回應感到不滿。

林姓警員近半年來常在下班時間針對違規的汽機車停車進行拍照檢舉，他的檢舉行為引發當地居民不滿，前一陣子有人將他的照片在社群發布，被不少恆春網路社群轉PO，昨天下午，林姓警員再次拍照違停時，一名民眾喊出「就是他」，隨即有另一男子對他拳打腳踢，林警因而掛彩。

事發後，林姓警員已對打他的民眾提出傷害告訴，恆春警分局表示，將依法傳喚當事人到案偵訊。

這件事在恆春網路社群引發民眾兩極看法，多數民眾力挺警察，有民眾說，「真心覺得這名員警應該調到恆春鎮中心整頓交通」，但反對民眾則說，警察下班不穿制服檢舉很刻意。

警政署昨天對這件事的回應是員警的行為雖合乎規定，但並不鼓勵，有其他員警表達「會造成社會觀感不佳」，此番回應引發部分民眾不滿，一名陳姓民眾寫信到警政署長信箱。

陳姓民眾投書表示，警政署這樣的發言「不會鼓勵更多違規在先的民眾，以暴力對付檢舉人嗎？」「既然具有警察身分的檢舉人都會遭到暴力對待，一般人敢舉報嗎？」

陳姓民眾表示，警政署為了避免事端和爭議，討好了一些心存僥倖的民眾，但卻造成奉公守法民眾對於警政署觀感不佳。他說，曾在英國和美國生活10餘年，在那些國家，凡是治安好的地方，大抵都有很好的公民意識，民眾見到不法行為，一定會採取行動，主要就是採證向警方報案。

恆春警分局長陳至瑋表示，交通檢舉並沒有檢舉獎金，事件發生後，民眾兩極看法都有，由於這是同仁下班後的個人行為，分局的立場是不鼓勵也不反對，並且交代林姓員警要注意人身安全，對於交通違停及暴力部分都將依法偵辦。（編輯：謝雅竹）1100416

(中央社)