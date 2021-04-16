台灣基進黨立委陳柏惟第2階段罷免連署開跑，各界關注。「刪Q總部」痛批，陳柏惟辦公室主任陳建良在臉書發文，抹黑他們在大甲媽遶境期間宣傳罷免行動，陳建良這種在網路帶風向的行為水準低落，讓人以為是「帳號忘記切換」。對此，網友則直言，看陳柏惟的言行也可以想像，底下的幹部跟支持者是什麼水準，堪稱「物以類聚」。

陳建良10日在臉書發文表示，「刪Q總部」在大甲媽遶境時宣傳罷免，不僅褻瀆神明還對信仰活動不敬。對此，「刪Q總部」15在臉書發文回擊、表示終於揪出先前在網路發表這些言論的，就是陳柏惟人馬，「原來在網路攻擊刪Q總部的就是陳柏惟辦公室主任，這次忘記切帳號被抓現形了吧！」

「刪Q總部」更批陳建良：「辦公室主任要帶風向開酸還忘記切帳號，我們罷免定點快閃站都擺幾週了，你最好會不知道，如果你不知道可見你少跑選區，這條路是在你選區的主幹道之一都不來？那如果知道，卻還選擇污衊抹黑我們，說得好像為了罷免專程跟著大甲媽跑，你這人得有多下流多無恥，才說得出這種明知道是錯卻還硬要栽贓的話？」

「刪Q總部」氣憤大罵陳柏惟及其團隊：「你們這些人真的很噁心，罷免理由，包含你的不作為，你選前說關中火選後護航中火要我們用肺發電，質詢荒腔走板。我們說得清清楚楚，你不適任的問題句句在理，不敢回應，先是抹黑我們『中共同路人』，被打臉直接一句話『韓粉報復罷免』，真的當選民這麼好騙嗎？」

對此，「刪Q總部」粉絲團下方網友紛紛留言回應：「果然是物以類聚！」「看QQ的言行也可以想像，底下的幹部跟支持者是什麼水準」、「陳柏惟的粉專多久沒有更新中火跟缺水議題了」、「4／5之後安安靜靜屁都不敢放，畢竟他要看大綠的臉色，民進黨立院橡皮圖章敢說什麼」、「都當到辦公室主任了，還這麼不專業」、「這就是他的網軍，製造鬥爭的計謀」。

(中時新聞網)