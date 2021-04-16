根據路透觀察到的一份草案文件顯示，關於天然氣發電是否要列為綠色金融法規下的一項永續投資項目，歐盟正計畫要推延該決策的決定。

歐盟執委會預計在4月21日公布「永續金融分類」第一部分，該分類將列出符合歐盟綠色投資的一長串經濟活動和特定規則名單。而最具爭議項目為，是否要將天然氣(化石燃料的一種)列為綠色。

歐盟國家對此分裂為兩個陣營，一方認為不是綠色的，一方則認為天然氣對於終結更為汙染的煤炭，非常重要。執委會先前的提案是否認天然氣為綠色產業；但在一個月前則更改建議，將天然氣列入綠色標籤，主要是因應中東歐國家的回饋意見。但是該最新提案似乎讓雙方陣營都感到不滿，特別是歐盟的顧問要求布魯塞爾能抵抗政治壓力。

執委會拒絕對該提案提出評論，僅表示執委會的工作是基於科學基礎和技術標準。

歐盟金融投資分類主要是要讓投資人看見真正的永續活動，讓資金能轉移到協助歐盟達到氣候變遷目標。

當天然氣在發電廠燃燒時，其排放的二氧化碳遠低於煤炭；但是天然氣的開採也會釋放溫室氣體之一的甲烷。

(時報資訊)