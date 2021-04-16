《國際油價》原油亞洲電子盤微跌 11:432021/04/16 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 儘管因歐洲與印度的新冠疫情仍猖獗，引發了早盤油價賣壓，但隨著美國原油需求前景改善以及中國的強勁經濟復甦，分析師認為依然有機會為油市提供利多支撐；周五(4/16)截至台北時間上午11點20分止，原油期貨報價如下： 美國NYMEX-5月輕質原油期貨下跌0.10美元，報每桶63.36美元；倫敦ICE-6月布蘭特原油期貨下跌0.04美元，報每桶66.90美元。(商品行情網) 清華大放藝彩 揚名法國科技展 《晨間解盤》內資主導 聚焦景氣循環股(倫元投顧提供) (時報資訊) #報每桶 #國際油價 #亞洲 #電子盤 #微跌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台積電盤中跌逾2.2% 台股回測萬七關卡 11:292021/04/16 財經 《韓股》外資調節 KOSPI疲弱 11:092021/04/16 財經 《商情》經濟前景看好 日本期膠連2彈升 10:182021/04/16 財經 《商情》獲利了結 黃金亞洲電子盤轉跌 10:352021/04/16 財經 台積指路 台股收萬七創新高 04:102021/04/16 財經要聞 中鋼5月內銷盤價 全漲 04:102021/04/16 財經要聞 股匯雙漲 台股飛越萬七 04:102021/04/16 財經焦點 《港股》陸數據不如預期 恆指回落 11:092021/04/16 財經 花旗消金 退出台灣市場 04:102021/04/16 財經要聞 《盤中解析》權王拖累 族群撐盤守萬七 11:092021/04/16 財經 統一證券「ICE FactSet亞洲半導體淨報酬指數」通過審查 09:022021/04/16 財經 財經熱門新聞 花旗震撼彈286萬卡友傻眼 網哀「Air pods還有嗎」：今天還給我推銷 - 財經 台股衝萬七 謝金河示警：最大利空的股票 - 財經 美鷹派籲擴大制裁陸半導體 台積電又被點名了 - 財經 中鋼變猛虎狂噴40％ 謝金河曝背後2大暴衝關鍵 - 財經 我晶圓代工規模 一枝獨秀 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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