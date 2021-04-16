儘管因歐洲與印度的新冠疫情仍猖獗，引發了早盤油價賣壓，但隨著美國原油需求前景改善以及中國的強勁經濟復甦，分析師認為依然有機會為油市提供利多支撐；周五(4/16)截至台北時間上午11點20分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-5月輕質原油期貨下跌0.10美元，報每桶63.36美元；倫敦ICE-6月布蘭特原油期貨下跌0.04美元，報每桶66.90美元。(商品行情網)

(時報資訊)