歐美及大陸積極進行5G及能源基礎建設，成為健和興(3003)業績成長推手！健和興自結第1季稅後盈餘為1.9億元，創下單季新高，單季每股盈餘達1.2元，在美國總統拜登新政、歐洲及大陸新冠肺炎疫情漸緩重啟建設下，健和興不僅第2季可望優於第1季，下半年業績展望亦樂觀，健和興預估，今年營運可望挑戰歷年新高，法人預估，健和興今年每股盈餘可望挑戰5.5元。

健和興以生產綠能電工、汽機車(電動)、家電端子及連接器產品為主，新冠肺炎疫情重創全球經濟，拜登力推涵蓋再生能源、交通、先進製造等領域逾2兆美元經濟刺激方案，歐洲及大陸也在加速施打新冠肺炎疫苗後重啟各項基礎建設，加上電動車興起，各國積極建置充電樁，健和興因5G、能源及電動車充電樁產品線完整，順利搭上各國基礎建設，營運也隨著水漲船高。

健和興表示，公司除是美系電動車大廠及部分兩輪電動車供應商，公司充電樁之充電槍產品亦符合歐洲、美國及大陸三地區規格，受惠於歐美及大陸積極建置充電樁，目前車用相關訂單強勁，在智能電網及儲能部分，公司現有應用於輸電系統及變壓系統(合稱配電系統)，機械設備控制系統連接用電智能電網、4G/5G基地台等綠能/電工連接器，近期大陸相關儲能及綠能的訂單也很好，兩大產品線可望成為今年營運成長主要動能。

今年第1季車用產品約佔健和興營收16.3%，隨著電動車銷售進入高成長，健和興目標是今年車用產品佔比達20%。

健和興自結3月合併營收達3.89億元，月增36.2%，年成長33.22%，創下單月歷史新高，單月營業淨利為9377萬元，月增72.83%，年成長80.32%，單月稅前盈餘為1億1037萬元，月增50.28%，年成長115.74%，雙創單月歷史新高；累計第1季合併營收達10.61億元，年成長逾50%，創下單季歷史新高，稅前盈餘為2.6億元，以目前實收資本額約15.57億元計算，每股稅前盈餘為1.67元，稅後盈餘為1.9億元，每股盈餘為1.2元。

健和興表示，由於第2季起進入傳統旺季，目前接單暢旺，第2季可望比第1季好，下半年看起來也不錯，全年業績有機會創下歷年新高。

(時報資訊)