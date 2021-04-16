由於將進入大型半導體業者財報時期，市場擔憂財報結果下，日經與東證早盤出現不同走勢。日經225指數早盤收29,682.66點，上漲39.97點，漲幅0.13%。東證股價指數早盤暫收1,958.16點，下跌0.97點，跌幅0.05%。

NLI研究機構表示，市場謹慎看待，下周即將開始的企業財報期。愈來愈多投資人認為，會不會有很多日企，會像安川電機(Yaskawa Electric)日前一樣，財報表現不盡人意。

日本主要製造業者，將從下周陸續公布公司財報，日本電產(Nidec)也預定於22日打頭陣。

工業機器手臂製造商安川電機，一直都是日本製造業者獲利的先行指標。不過安川電機在本周公布的營運數字，卻令市場大失所望，其股價本周已累計下跌逾7％。

台灣台積電（TSMC）宣布，拜晶片需求強勁，第一季獲利大增19.4％，故激勵日本相關同業股價上漲。

愛德萬測試(Advantest)漲0.57％，東京威力科創(Tokyo Electron)漲0.84％，瑞薩電子(Renesas Electronic)也漲2.08％。

東芝（Toshiba）跌4.9％。公司方面表示，將拒絕來自歐洲資本業者CVC Capital Partners所提出的公開收購提議。

盤面中，漲幅最大為東寶(Toho)，上漲2.41％，其次是醫療網路業者M3漲2.34％，而大和房屋工業(Daiwa House Industry)也漲1.83％。

日本郵船(Nippon Yusen)跌3.05％，為跌幅最大的，其次是東京電力（Tokyo Electric Power）跌2.96％，日立造船（Hitachi Zosen）也跌2.9％。

(時報資訊)