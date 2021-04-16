天風證券分析師郭明錤周三在給投資人的報告中表示，蘋果在2022年可能推出4款不同的iPhone手機，且新手機將配備大幅升級的相機鏡頭。此外，他預測蘋果明年可能停產價格最低廉的iPhone 12 Mini手機。

郭明錤在報告中指出，明年推出的iPhone手機可能分為6.7寸和6.1寸兩種尺寸，而這兩種尺寸都將推出高階和低階版本。

如果其預測準確的話，這表示蘋果將退出其最低價的新手機iPhone 12 Mini。

應用戶要求，蘋果在2020年推出此款尺寸較小的手機，但蘋果亞洲供應鏈的報告和分析師所做的調查顯示，與其他具有較大螢幕和大容量電池的iPhone相比，iPhone 12 Mini的銷售情況並不理想。

郭明錤以精準預測蘋果新產品而聞名，他在周三的報告中表示，2022年的iPhone手機將升級相機規格，採用昂貴的零件提升解析度和影像品質，並使iPhone拍攝的影片更適用於即將推出的高解析擴增實境（AR）和虛擬實境（VR）頭戴裝置。

報告中並指出，2022年推出的iPhone手機將採用索尼公司供應的新影像感測器，該感測器能以8k解析度輸出影片，並可拍攝4800萬畫素照片。此外，2022年推出的iPhone手機也將採用改良後的相機鏡頭。郭明錤表示：「我們相信2022年下半年新iPhone的鏡頭品質，將把手機攝像提升到一個新水平」。

他並預期在2022年之後，蘋果在2023年推出的iPhone手機將配備能提供更長距長變焦功能的「潛望鏡」式的遠攝鏡頭，並將FaceID臉部辨識鏡頭改置於手機螢幕底下，這表示目前iPhone手機螢幕上的「瀏海」可能縮小或整個移除。此外，郭明錤預期蘋果將為AR和VR應用發表一款配有15個攝像頭的頭戴式電腦，不過他並未指明發布時間。

(時報資訊)