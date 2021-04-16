新北市林口區肉牛場確診感染台灣首例牛結節疹，台南市長黃偉哲對此表示，台灣防範非洲豬瘟防範得很好，用這樣的經驗防範牛結節症，應該沒有問題，去年金門出現牛結節疹時，台灣已嚴格防範，現在已經進到本島是蠻值得注意的，因為兩岸往來受限疫情關係並沒有很多，可見一定是人帶進來的，值得注意。

台南是酪農的重鎮，台南市動物防疫保護處今天啟動緊急防疫，成立緊急應變中心，全面調查，一旦發現疑似病例，將立刻通報農委會。

黃偉哲說，目前發現牛結節疹的是在肉牛場，影響的乳牛居多，牛結節疹影響牛的毛皮，不會影響人，這事發生在北部，台南是酪農的重鎮，酪農區要特別注意，但也強調牛結節並不影響牛肉肉質，但因為皮膚會有很多結痂，所以牛皮就沒有用了，且傳染力非常高，所以要加強防範。

黃偉哲說，台灣防範非洲豬瘟做得很好，用這樣經驗防範牛結節疹應該沒有問題，但有信心歸有信心，要有實際作為，他將要求農政單位嚴格管制畜牧場進出，用最高規格防疫，確保畜牧場安全，目前也已要求農業局強化各項防疫措施，將防疫視同作戰，提醒養牛戶應落實防範病媒蚊工作，全面防堵牛結節疹，避免造成養牛產業重大損失。

他也提到，口蹄疫當初就是非法走私中國大陸黑豬肉，造成台灣豬隻感染，一發不可收拾，呼籲要記得口蹄疫教訓，要把邊境管制做好，避免走私，避免人攜帶病毒進來。

(中時 )