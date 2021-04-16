大陸國家統計局16日公布，2021年第一季國內生產總值（GDP）達人民幣（下同）24.93兆元，年增18.3％，增速創下自1992年有紀錄以來最高。

陸媒報導，第一級產業增值為1.13兆元，年增8.1％；第二級產業增值9.26兆元，年增最高，達24.4％；第三級產業增加值14.54兆元，年增15.6％。

據統計，2021年第一季規模以上工業增值年增24.5％，遜於市場預期的26.5％。3月份工業增加值年增14.1％，亦遜於預期的18％，較2月增長0.6％。

數據顯示，固定資產投資9.6兆元，年增25.6％，社會消費品零售總額10.52兆元，年增33.9％，優於市場預期的31.7％，3月份社會消費品零售總額則年增34.2％，優於預期的28％。

國統局表示，大陸經濟開局良好，經濟持續穩定恢復態勢，生產需求擴大，市場活力提升。然而全球疫情仍在蔓延，國際環境複雜，仍具有不確定與不穩定性，突顯長期以來的結構性矛盾。

國統局指出，未來將保持宏觀政策連續性穩定性可持續性，深化改革開放創新，保持經濟運行在合理區間，紮實推動經濟發展。

(工商 )