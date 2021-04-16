富邦悍將5月2日將邀請「防疫女神」許書華開球。（富邦悍將提供）

富邦悍將女生主題日「女子女子」將在5月1、2日登場，首日邀請近期廣受矚目的「運動男神」林敬倫擔任開球嘉賓，2日則邀請「防疫女神」許書華站上新莊投手丘為大家開球，他們將為悍將開出一顆「女子女子」的好球。

自2016年以演員身份出道的林敬倫，因清新陽光的外表接獲許多廣告工作，同時也曾參與過不少話題電影及電視劇，如《樓下的房客》、《灼人秘密》、《浪漫輸給你》等作品，而最受觀眾討論度的則是參與《我們與惡的距離》的客串演出，再次提升他的知名度。

林敬倫近期更因參與《全明星運動會》第二季，在測試項目時有驚艷表現而受關注，畢業於高雄師範大學體育系的他，大學時修過田徑、球類項目等各類運動，還擁有健身教練的國際執照，體育細胞發達得以讓他在各項運動都有傑出表現。

活動次日球團則邀請被鄉民封為「防疫女神」的許書華現身新莊棒球場，她也將首度踏上投手丘、擔任開球嘉賓。

平常擔任家醫科醫師的許書華，褪去醫師袍後是一名妻子、更是兩個孩子的母親，許書華總是以自身經驗分享婚姻的挑戰與體悟，她長期在婦女身心醫學上默默努力，以設身處地的立場為女性發聲，總是透過溫柔的文字在社群上給予許多女性支持。

(中時 )