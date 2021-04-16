歐登（Lamar Odom） 在他的NBA生涯中賺超過1億美元(約28億台幣)，但他退休後承認他在賭博問題上苦苦掙扎，並說明這些事讓他生活變糟糕，而他還曾經向柯比布萊恩（Kobe Bryant）求助於償還債務。已41歲的他說，他就賭博問題打給柯比布萊恩是在2020年1月，而這也是柯比去世前他們的最後一次通話。

歐登上節目受訪(影片來源：SHOWTIME Basketball)

歐登在訪談節目上說：「我一直在賭博，而且我的債務問題越來越吃緊，但當我處境艱難，尤其是談到錢的問題，柯比不是你會想打電話給他的那個人。」歐登從未透露自己欠債的確切金額，但他顯然對龐大債務感到難受，並承認他絕望的打給柯比求助。歐登說當時對方聽到這事對他嗤之以鼻，但最終還是主動提出要幫助他。

而歐登也沒有透露柯比是否在他去世前寄錢給他。大家所知道的是柯比會非常照顧他的前湖人前隊友，並像對待家人一樣對待他。事實上2015年歐登在內華達州妓院服藥過量，柯比曾出面保釋他，並親自到醫院探視，歐登在訪談中表示，如今自己每天都非常想念柯比，也感謝柯比過去在場上傳授給他的寶貴經驗。

(中時新聞網)