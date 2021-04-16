中方船隻最初是去年12月時，在南海牛軛礁附近出現，接著與日俱增的船隻紛紛集結這位於菲律賓西方約200英里（約322公里）的島礁。到了3月時，出現在牛軛礁附近的中方船隻約有220艘。而馬尼拉和華府官員認為，北京即將進行另一場佔島行動，甚至可能在這爭議的水域建立另一個中方軍事哨所。
據《富比士》（Forbes）雜誌網15日報導，到了4月中時，隨著美菲海軍在相關海域部署強大的軍力，外交人員挑明了說，北京佔領菲律賓專屬經濟海域內的島礁，必將招來軍事回應，中方船隻開始散去。
美國退役海軍將領韓德里克斯（Jerry Hendrix）說：「中國人眨眼了！」當然，他們會眨多久的眼仍有待觀察。從2000年代中起，解放軍就開始展開行動，在南海佔據好些東南亞國家也聲稱擁有的島礁，而操作方式也大同小異。中方海軍的海上民兵將巡邏船偽裝成漁船，包圍爭議島礁，迫使對手國的船隻離開。
(中時新聞網)
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