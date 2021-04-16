45歲女星趙薇當年因《還珠格格》電視劇一炮而紅，近年來她演而優則導，2015年拍完電視劇《虎媽貓爸》就暫別小螢幕，最近才宣告將跟伊能靜老公秦昊合作電視劇《學區房》復出。昨(15日)她出席活動自嘲6年沒拍戲，都因為記不住台詞，更誇原本對秦昊印象好，合作後更喜歡對方。

趙薇2013年執導電影《致我們終將逝去的青春》首度挑戰大螢幕，接連又演出電影《港囧》，最近期的電影作品是2019年的《兩隻老虎》，而她6年前參加戲劇《虎媽貓爸》，掀起社會上對虎媽話題的討論，去年底她久違接下電視劇《學區房》，同劇演員還有秦昊、王鷗、任重等，故事講述趙薇、秦昊飾演的80後夫妻為孩子升學教育問題所做的努力。

趙薇、秦昊最近合作新劇《學區房》。（圖／翻攝自電視劇學區房微博）

劇中，秦昊所飾演的丈夫為了不讓兒子輸在起跑點上，堅持砸錢買學區房，趙薇所演的妻子則原先堅持快樂、自由教育就好，但發現別人的小孩才3歲就越級上了5年級的課程，甚至有夫妻為了孩子看了5、6處房子，讓趙薇的觀念也逐漸動搖。

趙薇誇秦昊合作後印象更好。（圖／翻攝自電視劇學區房微博）

昨趙薇在上海出席活動，談到跟秦昊在《學區房》的合作，直言秦昊先前就是她欣賞的男演員，自曝曾花18元人民幣，約78元台幣，去追秦昊的劇，合作後印象更好，自嘲拍戲時比較尷尬的是自己，「因為我6年沒（拍電視劇）工作，所以我記不住台詞」，台詞只要超過3行她就會焦慮，但秦昊超淡定，三頁紙也能穩穩的背起來，她還打趣問：「秦老師你可以嗎？」被秦昊嗆：「我當然行！」讓趙薇直言對秦昊十分欽佩。

(中時新聞網)