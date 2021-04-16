我國雞肉消費量逐年上升，據統計，去年光我國內合計白肉雞及有色雞就屠宰達3.2億隻，但進口量也達25萬噸、主要來自美國，中華民國養雞協會憂心衝擊我國土雞消費市場，今天與廠商合作，率先推出「土雞便當」，希望讓年輕人也能試看看全新的土雞料理。

我國雞肉消費量節節高升，據統計，包括白肉雞與有色雞，去年我國共屠宰約3.2億隻，相較前年的近2.9億隻增加；但去年我國雞肉進口量達25萬噸，其中來自美國就達23萬噸，整體相較前年的21萬餘噸，增加約4萬噸。

中華民國養雞協會理事長陳國村表示，雖然白肉雞市場與土雞市場不同，但也憂心進口雞肉排擠其他禽肉消費，而過去土雞往往侷限在如白斬雞、麻油雞等料理，但無法滿足年輕人需求，導致屠宰量下滑，因此此次研發土雞便當，讓消費者安心購買，希望也能帶動產業發展。

中央畜產會執行長陳中興說，土雞更是100％國產、絕對沒有進口的，過去土雞料理多為如桶仔雞、白斬雞等，不符現代人需求，因此

(中時 )