證交所16日公告3月分證券商承作定期定額交易戶數排名，元大台灣50（0050）及元大高股息（0056）二檔ETF，仍然是小資族第最愛前二名，分別各達91,774戶及69,682戶，第三名是台積電（2330）的53,087戶，但台積電仍穩坐小資族最愛的個股。

證交所公告，3月定期定額個股交易戶數前十名分別為：台積電53,087戶、玉山金12,181戶、兆豐金9,148戶、中華電6,829戶、第一金5,655戶、中信金4,430戶、鴻海4,048戶、台達電3,919戶、合庫金3,468戶、元大金3,166戶，其中，金融股仍是定存族的最愛，十檔檔金融股有6檔、電子4檔。

至於小資族最愛的ETF交易戶數前十名分別為：元大台灣50達91,774戶、元大高股息次居，也達69,682戶，都遠遠高於台積電，再來是富邦台50的37,157、富邦公司治理25,538戶、國泰台灣5G+為14,683戶，這三檔都高過個股第二名玉山金；再來是元大臺灣ESG永續10,734戶、國泰永續高股息10,026戶、富邦科技6,958、富邦上証6,835戶、國泰股利精選30的4,673戶。

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