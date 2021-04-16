華興(6164)今年鎖定後疫情時代延續的防疫商機，積極布局UVC LED市場，繼先前代理國際大廠飛利浦相關產品後，公司最新發表自有品牌BioLED推出新款UVC LED滅菌產品，目標今年UVC LED系列產品營收比重提升至10%。

營運表現方面，華興隨著中國大陸白色家電LED需求自去年下半年開始復甦，加上低溫照明訂單逐漸回溫，帶動今年第一季業績表現。第一季營收2.23億元，年增17.55%。

華興集團基於累積四十餘年的光應用經驗，針對紫外線抑菌、半導體製程黃光應用、植物照明、商空照明等先進光應用推出多項相關產品；今年鎖定後疫情時代防疫商機，特別成立UV專責事業單位，並正式推出BioLED自有品牌。

看好疫後時代，民眾對於消毒抑菌更為重視，華興積極布局UVC LED市場，包含今年初與台灣昕諾飛(飛利浦)合作推出UVC LED大型商用抑菌、消毒產品，並取得相關產品的台灣獨家代理權，公司的自有品牌BioLED也推出UVC LED滅菌產品，在代理產品以及自有新品並進下，將搶攻後疫情時代商機。

華興集團陸續推出全方位的紫外線消毒抑菌產品，針對有安裝飛利浦紫外線抑菌設備的場所也會同步提供飛利浦原廠的消毒認證標章，此外，不論是空氣殺菌或者是物體表面殺菌，都有配套對應的產品，並由華興集團專業施工人員提供評估與安裝的服務。

(時報資訊)