台股本週上沖下洗，股民心情冷暖交雜，加權指數在震盪中，15日硬是登上萬七大關！投資人也關心哪些台股基金績效也跟著衝鋒有亮麗表現。統計投信所有類型台股基金今年來截至15日最新績效，有6檔基金賺逾三成，其中又以統一投信包辦前三名，表現最優異。

六檔績效逾3成基金包括：統一奔騰、統一黑馬、統一中小、新光創新科技、元大經貿以及台新台灣中小。

統一奔騰基金、統一黑馬基金分別是今年第一季科技型、一般股票型的冠軍，4月以來績效持續領先，今年累積有43.25%、41.75%高報酬率。統一中小基金則是中小型績效冠軍，今年來漲34.19%。

統一投信台股團隊表示，從全球晶圓代工龍頭法說會與財報顯示，由5G、高速運算、車用電子、物聯網等需求帶動半導體營運動能持續強勁，台灣電子產業涵蓋了相關上中下游供應鏈，整體產業長線可望受惠各種應用新商機的挹注。

投資方向上，持續看好5G供應鏈、人工智慧與高速運算、雲端資料中心、電動車相關；另搭配景氣循環股，例如供需吃緊的貨櫃航運，原物料報價上漲受惠股等。

(時報資訊)