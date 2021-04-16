新北市承天禪寺、民間熱心企業為強化員警執勤安全，捐贈給土城分局300多套配有微型攝影機、安全帽、行車紀錄器及無線電耳機麥克風的警用裝備。（土城分局提供）

新北市承天禪寺、民間熱心企業為強化員警執勤安全，捐贈給土城分局300多套配有微型攝影機、安全帽、行車紀錄器及無線電耳機麥克風的警用裝備。（土城分局提供）

新北市承天禪寺、民間熱心企業為強化員警執勤安全、執法效能，捐贈給土城分局300多套配有微型攝影機、安全帽、行車紀錄器及無線電耳機麥克風的警用裝備，其中不乏配有高畫質紀錄器的科技安全帽，讓員警夜間執勤時更安全。新北市警察局長黃宗仁表示，感謝企業熱心捐贈，精良的警用裝備將成為員警執勤的最佳利器，盡力守護地方治安和交通。

土城分局今舉行致贈儀式，分局長周振安代表受贈，並與黃宗仁回贈感謝狀給捐贈企業，感謝民眾熱心支持。熱心公益團體表示，希望用具體行動支持警政工作，為警察安全盡一份心力，因此集資250萬元購買警用設備，讓人民保母能持續維護地方治安，並盼能拋磚引玉，讓民眾給予員警更多支持。

周振安表示，近年第一線員警面臨各種危急狀況的挑戰，除有賴於精實訓練外，更需搭配科技化裝備，才能強力打擊犯罪，並提升員警執勤安全。此次受贈的安全帽後側設置LED燈強化警示作用，使員警夜間處理街頭事故更安全，且安全帽是依每位員警頭型客製化，戴起來更加安全與舒適，並使用美國認證雙D扣強化行車安全；而微型攝影機除了有防水設計外，還有夜視、快照功能；配備的行車紀錄器為FHD 1080P高畫質高解析度，內建wifi與手機連線隨錄隨看；無線電耳機麥克風也可在執行專案勤務時，方便個人隱匿收音。

黃宗仁表示，精良的警用裝備將成為員警安全的後盾，對警察執法效能有很大幫助，也感謝這些熱心的民間企業、團體及各方警友的支持與熱心付出，員警獲知後都非常期待、感激，期盼同仁收到裝備後，能付出更多心力守護地方的治安與交通。

(中時 )