台鐵在全國分布200多座車站，許多車站都有不同特色及故事，位在台南的大橋車站，就是個「神秘又充滿驚奇」的車站。神秘是因為它藏在陸橋底下，紅磚造型兼具復古風；驚奇則是大橋站雖為簡易站，但每日進出人次逾7000人，更是鄰近奇美醫院、南台科大等學校的共同回憶。

臉書粉絲專頁「台南式」，特別撰文介紹這座位在奇美陸橋下、外貌不起眼的大橋車站。可別小看它是簡易站，根據2018年統計，大橋站每天平均進出人次，可以排在台鐵200多座車站中第42名；在台南，更只輸給台南車站、新營車站。

大橋站完工啟用，成為南部第一個捷運化車站。（翻攝台南式臉書）

這座車站的設立，和台鐵推動「捷運化」政策有關，當年評估需求後，決定在永康至台南間增設大橋站，該站也是南部第一個捷運化車站，事後證明台鐵眼光相當精準。

車站主體於2002年8月竣工，同年10月啟用，因為是簡易站，所以只停區間車。但周邊學校多，離台南車站又只有4分鐘車程，每逢上下課時間，總是擠滿了學生。

大橋站的外觀看起來像一座神殿，外表由紅色磁磚與灰色洗石子搭配而成，月台、天橋的用色更是鮮豔，有橘、藍、綠3色，電車線的電桿甚至漆成橘色，在台鐵車站中獨樹一格。

許多網友看到分享後，讚嘆這座車站「其實很美，復古風先加分」、「藏在陸橋下好神祕，不知道的人還以為往下走可搭時光機回到過去」、「我就是那7000人其中一個」、「大橋站真的帶給很多人回憶」。

大橋站每天平均有7000多人進出，絕大部分為學生。（翻攝台南式臉書）

(中時新聞網)