5G殺手級應用推陳出新，中華電信看好台灣觀賞運動賽事人口漸增，於多視角轉播再下一城，將攜手麗寶國際賽車場在5月1日、2日於MOD及Hami Video首度轉播開幕戰賽事，未來雙方將強化戰略夥伴關係，持續打造5G智慧賽事相關應用落地。

位於台中的麗寶國際賽車場將於5月1日、2日舉行開幕賽，中華電信今天宣布，將在MOD及Hami Video轉播開幕戰賽事，並推出台灣首次「多視角賽車轉播」，除賽道上的激烈戰況外，看台區也設有啦啦隊女孩的髮香應援區。

中華電信運用5G技術進行多視角轉播已累積多場經驗，包括今年的中華職棒中信兄弟主場多視角、UBA大專籃球決賽4D全視角等。

麗寶指出，這是麗寶國際賽車場獲得FIA國際認證後的首場賽事，MOD及Hami Video將於賽事期間全程轉播，並全台首創賽車賽事的「多視角轉播」，包括受運動迷喜愛的「髮香視角」，還有為賽車迷設計的「空拍視角」與「維修區視角」。

麗寶樂園渡假區副董事長陳志鴻表示，5G的發展將對各種產業造成革命性的影響，麗寶樂園渡假區占地200多公頃，場域內的樂園、飯店、outlet mall與國際賽車場，都希望能夠儘快應用5G，為造訪遊客提供新體驗．

他指出，這次賽車場開幕賽的轉播只是雙方合作的起點，麗寶樂園渡假區將與中華電信持續合作，強化雙方的戰略夥伴關係，透過5G高速率、低延遲、大連結的特性，持續打造5G智慧賽事相關應用的落地。

中華電信表示，長期支持台灣體育發展，多次獲教育部體育署「體育推手獎」，此次將5G應用導入賽車運動，看好不僅培育國內賽車選手，更能吸引許多國際賽事進駐麗寶國際賽車場，讓台灣選手獲得發揮的舞台。

(中時 )