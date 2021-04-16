政府重手打房，今年首季房市「案照推、價照漲」，市場正熱，建商不甩外在紛擾，搶完銷最重要。根據591新建案統計，全台第一季推案量3,706億，季減10%、年減12%，不過房市重點稽察的新竹、台中、台南推案量仍較去年第四季成長二成以上，全台新案成交價季漲5%、年漲17%。

根據數字科技旗下的591新建案統計，即使面臨去年底以來的二波加碼信用管制，以及房地合一、實價登錄修法將在7月上路，政府加重打炒房力道，不過全台新案市場建商推案意願仍高，第一季仍有435個新案推出，總戶數近2.6萬戶，總銷金額達3,706億元，不少都會區仍是「馬照跑、舞照跳」，新竹、台中、台南推案量都比去年推案熱絡的第四季還高出二成以上。

值得注意的是，在地價居高不下、營建工料雙漲的壓力下，新推案開價及預估成交價持續上漲，台北市新案平均成交價站上百萬，新北平均開價朝5字邁進，桃竹、台中開價均約在每坪30萬元上下，台北市、新竹地區價漲都比去年第四季高出一成以上，和去年同期相較，雙北、新竹、台中一年來成交價也上漲逾一成。

今年首季北北桃三都案推案量均略為下滑，台北市指標案主要集中在南港、中正等舊市區，新北市、桃園市也因板橋江翠、三重二重疏洪道及新店央北、龜山A7等大型重劃區待售案量都在高水位，建商推案仍趨於保守。

不過新竹、台中、台南等近年房市熱絡的都會區，推案量則持續擴量，在政府出手稽查，轉為低調行事，但推案時程不受影響。新竹房市在新竹市以及外圍的湖口、新埔、芎林等區都有新案進場；台中建商則轉回外圍推案，沉寂許久的海線地區又迎來一波推案潮，台中港重劃區有聯?建設推出70億案「聯?臻」，後續還有總銷超過百億「遠雄之星9」預計在第二季進場，延續熱度。

(工商 )