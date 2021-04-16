疫情催化觀光旅遊業數位步伐，新創旅遊電商KKday表示，為加速旅遊業數位轉型，推出包括旅遊業雲端SaaS服務「Rezio預訂系統」、「KKday同業分銷平台」，以及導入Apple技術、瞄準疫後旅遊與無接觸支付商機的「KKday App Clip」，助力合作夥伴數位轉型。其中，Rezio預訂系統推出以來，合作業者於Rezio上的訂單金額總計已超過新台幣2億元。

KKday分享，透過Rezio預訂系統，業者可快速建立預約官網，享有24小時網路接單、金流支付整合、自動寄送憑證等便利功能，不僅優化庫存管理、更能降低人力成本。

自2020年3月份推出以來，Rezio已在台灣、日本及東南亞市場獲迴響，小至各地區的在地旅遊體驗業者，大至日本最大線上旅行社H.I.S等大型供應商，海內外已服務超過500家提供一日遊、當地體驗、水上活動、手作課程等多樣化旅遊服務的商家，活動體驗數13,000個，並協助業者服務超過31萬名旅客。

KKday表示，經過一年的積極推廣，目前合作業者於Rezio上的訂單金額總計已超過新台幣兩億。

至於「KKday同業分銷平台」，則是開放KKday站上旅遊商品庫存給旅遊業夥伴的平台，過去一年疫情期間，全球共有超過240家同業採用，其中有140家台灣同業加入。

KKday表示，在站上庫存透明、即時與開放下，KKday幫助所有夥伴仍能持續提供旅遊商品服務，疫情間在台灣的服務旅客數就超過10,000人次。透過該平台除可強化旅遊產品豐富度，還能提升數位接單能力。

而疫情除了帶動旅遊業數位轉型，也帶來創新商機，今年2月份剛推出的「KKday App Clip」，以零接觸購票、零接觸入場、用iPhone即可快速感應購票入園為號召，攜手北捷三大場館兒童新樂園、貓空纜車與台北小巨蛋冰上樂園共推數位旅遊服務，其中兒童新樂園代表台灣景點，於近期Apple App Clips全球使用人數排行榜中名列前茅，本週也加碼推出KKday獨家聯合套票 「 兒童新樂園一日樂fun券＆teamLab 未來遊樂園＆與花共生的動物們展覽」搶攻親子商機。

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