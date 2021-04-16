大陸國家統計局16日公布2021年第一季數據指出，製造業投資年增29.8％，兩年平均下跌2％。國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長劉愛華表示，製造業投資還沒有恢復到疫情前的水準。

陸媒引述劉愛華表示，大陸仍處於整體需求快速恢復過程，且確實有一些領域還沒有恢復到疫情前的水準，包括製造業投資等，兩年平均下降2％，顯示目前製造業投資的相當於疫情前的96％。

劉愛華指出，因企業的生產經營面臨較多的困難，仍然在恢復狀態中，導致投資信心存在顧慮。此外，整體的市場也在觀察之中，有利於製造業投資恢復的因素也在慢慢累積，如2021年1至2月規模以上工業企業的利潤年增1.79倍，顯示企業效益正在提升。

劉愛華表示，「十四五」規劃的第一年中，重大的工程項目都在安排之中，民營企業有愈來愈多的機會參與，隨經濟整體恢復的推進和企業效益的好轉，企業的信心將慢慢增強，製造業仍具有很大的提升空間，未來對製造業投資的恢復還是很有信心的。

劉愛華還表示，部分服務業和中小企業生產經營還面臨較多的困難，需加大對企業紓困的力度。

(工商 )