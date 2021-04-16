宏碁（2353）旗下次世代電競社群平台「PLANET9」繼去年7月成功在英國協助《CLUE 24小時公益賽事》後，今年將與常春藤盟校電競團隊合作協辦公益電競賽事，預定於4月24日在美國線上開打。

PLANET9與常春藤盟校電競學生團隊舉行的《常春藤盟校學生COVID-19公益直播》，除推動全新賽事、讓熱血電競玩家參與線上競賽外，也希望透過精采的大學校際電競賽事，為COVID-19相關人道支援募款。PLANET9亦贊助主辦方公益抽獎活動，提供捐款者抽獎之獎項，包含價值達2,600美元的Predator Triton 500電競筆電，與玩家共同攜手為全球疫情共盡心力。

電競社群平台PLANET9自推出近兩年以來，平台功能不斷推陳出新，除開闢全新功能協助熱血玩家解鎖遊戲，全方位的遊戲服務從「組隊」、「課程」到「賽事舉辦」，更提供玩家瀏覽平台上的電競秘技，提升競技潛力。

這回透過PLANET9平台舉行的賽事，將由包含布朗大學、哥倫比亞大學、康乃爾大學、達特茅斯學院、哈佛大學、賓夕法尼亞大學、普林斯頓大學及耶魯大學等美國八所名校旗下電競社團組成，4月24日開賽同時也將於線上直播（https://www.twitch.tv/yaleesports），PLANET9亦將全力支援賽事活動所需的活動註冊、賽程規劃到賽事進行，讓公益電競賽事活動的舉辦更加順暢。

此外，前歐洲英雄聯盟盃（League of Legends European Cup）選手及熱門直播主Nemesis也將參與該次比賽，同時舉辦AMA活動、並將直播互動回覆捐款粉絲的提問（https://p9.gg/P9IvyScheduleGiveaway）。

PLANET9平台成長處長徐挺洋並表示，藉由PLANET9平台協助舉辦公益電競賽事，也希望能協助年輕的電競人才提升在電競領域及公益團體的觸及。

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