韓國近年來最熱銷之香氛品牌Celluver獨家簽下大勢男神黃寅燁人生首個代言，在男神的魅力爆擊下，品牌突破台韓單週銷售千萬佳績。韓國大熱校園劇《女神降臨》劇中黃寅燁真摯的演技感動許多劇迷，黃寅燁的Instagram創下單週暴漲百萬追蹤，足見其魅力無法擋，成為新一代韓國校園男神。

今年為迎接男神代言，香氛品牌Celluver更特別推出以黃寅燁溫暖、不羈，又帶點可愛的形象所設計之全系列質感香氛「淨化室內竹枝擴香」兩款新香氣，以及時尚小物「口袋香水」。目標就是要讓追求潮流的型男與少女們，不只在家裡跟辦公環境能被甜蜜溫暖的氣息環繞，外出時同樣也能散發迷人香氣。

Celluver淨化室內竹枝擴香。（圖／品牌提供）

全新Celluver淨化室內竹枝擴香香調豐富，全新研發兩款新香調：奶油香緹、雪青萊莉，鼓勵熱愛香氛的消費者隨著心情與時空的轉換，從營造浪漫戀愛感氛圍到創造純淨放鬆家居空間，在房間、客廳、辦公室，各種不同功能的空間中，一秒創造出精品氣息的夢幻質感，打造慵懶舒適的個人專屬空間。品牌官網更貼心推薦香氣與空間的搭配建議，省去挑選味道的猶豫。

Celluver收服黃寅燁男神心的全新上市人氣商品「口袋香水」，由頂級香氛原料製成、體積小、外型方正，可以輕鬆放入衣物口袋或時尚手拿小包中，黃寅燁最愛的味道是Celluver中性口袋香水撩人清晨，是一款木質調香水，，隨時隨地使用口袋香水，立即同步擁有迷人香氣，除臭、補香多重功能，毫不費力地輕鬆打造出氣質出眾的時尚感。

Celluver收服黃寅燁男神心的全新上市人氣商品「口袋香水」。（圖／品牌提供）

除此之外，Celluver為慶祝代言人新產品上市，隆重設計一套暖男黃寅燁周邊小物，韓國限量製造，將在台灣獨家首發，這套連韓國都沒有的代言人滿額贈獨家禮，相信一定會引起台灣粉絲手刀收集，整套寅燁帶回家，幸福感不可言喻，直衝天際。

▍活動

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★歡樂小活動參加方式：

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2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看2021韓國最夯男神黃寅燁，首次代言獻給超熱銷香水品牌Celluver！

★獎品內容 ｜ 抽出3名粉絲，每人可獲得Celluver大禮包*1，內含1款擴香、黃寅燁肖像小提袋、黃寅燁小徽章，不挑款隨機寄出

★公佈時間 ｜ 2021/4/29

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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(中時新聞網)