8成攝護腺癌患者面臨轉移風險，現有治療失敗率卻達9成5，復發僅剩2年存活率，國衛院今天宣布領先全球首度發現ROR2基因活化可阻絕攝護腺癌骨轉移，未來有望提高存活率。

國家衛生研究院細胞及系統醫學研究所副研究員褚志斌帶領博士後研究員曾仁志及研發團隊研究攝護腺癌轉移發現，若能有效活化ROR2基因或提高ROR2基因表達量，將可抑制並預防攝護腺癌轉移，此項研究已發表於國際期刊 Cell Death & Disease（2020;11:376）。

攝護腺癌是全世界男性第二常見癌症，位居台灣十大癌症排名第6位。褚志斌表示，治療攝護腺癌最棘手問題之一是癌症轉移，據臨床觀察，二期後患者幾乎都有轉移跡象，現有攝護腺癌轉移治療唯一方法為荷爾蒙治療。

褚志斌說，接受荷爾蒙治療的攝護腺癌患者治療失敗率高達95％以上，從此無藥可醫，約1至3年就會復發，屆時恐僅剩2年存活時間。攝護腺癌最常轉移到骨頭，其研究團隊成功在調控骨骼發育相關基因中，發現能影響攝護腺癌轉移過程重要基因ROR2。

褚志斌表示，ROR2參與骨頭與軟骨發育跟生長，胎兒發育過程中高度表現，出生後表現量逐漸降低。觀察患者組織切片染色發現，患者攝護腺腫瘤中ROR2基因跟蛋白質的表現量遠低於正常攝護腺上皮組織。

轉移的攝護腺癌腫瘤中ROR2表現量又比原發性攝護腺癌的ROR2表現量更低。褚志斌說，目前無任何藥物可活化ROR2，但據先前研究存在於肉桂、蜂膠的天然物—咖啡酸苯乙酯（caffeic acid phenethyl ester, CAPE ）可活化ROR2受體，並抑制小鼠實驗中攝護腺癌轉移。

褚志斌說，雖肉桂、蜂膠含有咖啡酸苯乙酯，但單靠天然食物攝取含量稀少，恐還沒攝取足夠份量，就因過度食用肉桂、蜂膠危害健康，大量合成的藥物才可達到效果，提醒攝護腺癌患者勿仰賴食補。（編輯：陳清芳）1100416

(中央社)