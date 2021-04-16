在大熱韓劇《Penthouse上流戰爭》中飾演惡女千書真的金素妍，因長相外貌被封為「惡女專業戶」，但她其實私下個性平易近人又超萌，還曾在《檢察官公主》飾演體重快要破百的可愛胖子，被一向疼愛的媽媽關在四面只有健身器材沒有食物的房間裡，想吃卻不能吃，還要不停的運動，還有健身教練盯場，餐餐只能沙拉果腹，減肥過程讓女生們非常有同感，觀眾看了又哭又笑。

15歲就以《恐龍先生》獲得「KBS最佳童星獎」的金素妍，多年來將許多不同性格的角色詮釋得十分出色。在《家和萬事成》中，金素妍飾演中餐廳「家和萬事成」的大女兒奉海伶，丈夫事業有成、婆婆又是著名韓服設計師，看似幸福圓滿的家庭，卻在兒子過世後分崩離析。這樣委屈的角色，由看起來傲氣十足的金素妍演起來竟沒有違和感，將奉海伶的無奈與辛苦十分到位。這部劇也讓她和飾演男主角徐智健的李尚禹相識相戀，進而攜手走進婚姻。

《上流戰爭》中千書真脆弱的橋段，金素妍演出了令人心顫、讓人想呵護她的樣子。（圖／龍華電視提供）

細數金素妍浪漫愛情喜劇中最讓觀眾難忘的戲劇非《檢察官公主》莫屬，金素妍飾演的馬惠理，從小在父母的呵護下，生活的無憂無慮，養成了不懂人情世故，有話直說的個性，在家人的期望下考上了檢察官，但因為她的高跟鞋迷你裙打扮，與一般檢察官穿著有極大的反差；對工作的認知和同事們格格不入，被同事排擠，但卻勇敢面對，也有自己的主見不會隨波逐流。和《Penthouse 上流戰爭》的千書真一樣，同為富家女，都是照著家人的期望生活，卻能沒有嬌嬌女的任性，還能保持善良與單純，家庭因素可是占著很大的層面，金素妍不只可演出令人恨得牙癢癢的惡女千書真；超ㄎ一ㄤ又天真的馬惠理演來也駕輕就熟。

但戲外的金素妍卻有著強烈的反差萌，完全是個「遊戲黑洞」，2020年參加SBS的綜藝節目《Running Man》時，遊戲力弱到大家只好寵溺地讓她不斷重來，甚至直接喊出「再給她五次機會吧！」而拍攝《Penthouse上流戰爭2》時老公李尚禹來探班時，她害羞地介紹李尚禹和她劇中的「前夫」河允哲（尹鐘焄 飾）和「現任」朱丹泰（嚴基俊 飾）認識，眾人互動有趣，跟戲中的氣氛成為強烈對比。

《Penthouse上流戰爭2》將在龍華影劇台MOD354於4月30日起平日晚上7點播出；《檢察官公主》將在龍華影劇台MOD354於6月25日起平日晚上7點播出；而《家和萬事成》已在龍華影劇台MOD354於4月5日起平日晚上8點播出。

(中時新聞網)