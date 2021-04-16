去年媒體披露的「台版N號房」事件，民進黨立委何志偉今陪同受害者委託人W先生舉行記者會，指控該網站使用者高達4萬人，受害人破千，被害人向行政機關求助，卻得到網站在國外無法處理，造成受害者身心受創，呼籲檢調盡速出面處理，不該漠視受害者的權益。

「台版N號房」事件，受害人被設局以致盜錄下私密影片公然在網路販售交換，受害人涵蓋藝人、社會人士、運動員、學生等族群，其中網站內有大量學校男生宿舍、國中小廁所、大眾運輸廁所，或以針孔、手機等竊錄畫面。

何志偉今陪同受害者委託人W先生在立法院舉行記者會，質疑該事件徐姓主嫌雖曾一度遭收押，但因目前證據不足被釋放，事後徐嫌在個人網頁聲稱，已取得英國、香港的公民權，正考慮移民海外，檢調單位卻對徐嫌犯行沒有處置，放任在外流竄。

何志偉表示，這是一個無差別的網路性霸凌，相關機關不應該以網站架設在國外因此無法關閉，讓網站更加猖獗；迄今仍有網友求取不雅影片，對於當事人來說，每一次網友求取、散播影片都是二次傷害；更令人髮指的是有的加害人會將購買的不雅影片作為要脅被害人的武器，讓當事人的家庭破碎，事業發展也受到影響。

W先生表示，該事件造成許多受害人的人生發生重大轉變，有人輕生，有些人被揶揄，甚至有人差點婚姻破裂，犯罪者為私慾，把被害人當成賺錢工具，甚至犯罪者事後檢討被害人，塑造犯罪者自己才是受害者角色，此行徑實是喪心病狂至極。

W先生說，被害人提出告訴後，台北地檢署至今完全沒有動作，至今已經半年，卻始終不見對其提出告訴的台北地檢署有任何作為與行動，讓受害者感到很灰心，呼籲北檢及法務部盡速出面處理。

(中時 )