民進黨立委王定宇上個月爆出與同黨發言人顏若芳的同居租屋風波後，16日凌晨傳出台南東區、歸仁區服務處都遭人潑漆寫上不雅字眼，警方獲報後，隨即成立專案小組查緝，正調閱沿線監視器全力追查噴漆人。

不過，王定宇跟服務處人員對外均不表示意見，由於王定宇本人並未提告，警方也三緘其口，低調稱目前全案正調查中。初步了解，警方已掌握作案車輛，研判為台中人，目前追查身分中，尚無法得知潑漆動機。

(中時 )