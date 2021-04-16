王定宇服務處遭噴漆 團隊未報案稱不追究 12:512021/04/16 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 王定宇東區服務處遭人潑漆寫上不雅字眼。（讀者提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨立委王定宇上個月爆出與同黨發言人顏若芳的同居租屋風波後，16日凌晨傳出台南東區、歸仁區服務處都遭人潑漆寫上不雅字眼，警方獲報後，隨即成立專案小組查緝，正調閱沿線監視器全力追查噴漆人。 不過，王定宇跟服務處人員對外均不表示意見，由於王定宇本人並未提告，警方也三緘其口，低調稱目前全案正調查中。初步了解，警方已掌握作案車輛，研判為台中人，目前追查身分中，尚無法得知潑漆動機。 一帶一路印尼指標／雅萬高鐵隧道切斷山泉 西爪哇民眾買水度日2年 嗆小孬孬關50天 黃士修疑政治判決 (中時 ) #王定宇 #服務處 #未提告 #潑漆 #追查 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 男假棄單 白吃萬元海鮮還A餐費 04:102021/04/16 社會新聞 何孟遠發文道歉僅認沒交往采子 全文未提正宮荳荳被網友狠批 17:482021/04/15 娛樂 仁武槍擊案 帶頭開第一槍主嫌身藏四槍落網 16:202021/04/15 社會 30網站盜播天橋上 公視怒報案 04:102021/04/16 社會新聞 緬甸挖礦吸金逾7億 陳威陶被約談 04:102021/04/16 社會新聞 道路景觀工程未核對請款資料 公路總局、嘉義縣府遭糾正 21:452021/04/15 政治 凱瑞訪滬談氣候合作 陸媒低調未提 04:102021/04/16 焦點要聞 美方關心國民黨兩岸政策 藍委重申九二共識不變 21:492021/04/15 政治 王定宇、顏若芳碰面零互動 羅友志爆4種可能 00:192021/04/16 政治 垃圾堆養19貓沒結紮遭罰28萬 女怒告縣府結局出爐 17:522021/04/15 社會 訪台團會蘇揆朝野立委 關切九二共識 04:102021/04/16 焦點要聞 政治熱門新聞 為何派已卸任的陶德訪台？前綠委一番話意外「洩密」 - 政治 日本將排放核廢水入海 沈富雄脫口一句旁人笑翻 - 政治 陳時中若太魯閣號善款沒處理好 沈富雄4字爆結局 - 政治 王定宇、顏若芳碰面零互動 羅友志爆4種可能 - 政治 日核廢水將排入海 謝長廷卻在忙這事 網友看了超傻眼 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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