女星何如芸與花蓮美侖大飯店董事長王敏錡婚變，16年豪門婚姻畫下句點，為了走出婚變陰霾，再度回歸演藝圈從事最愛的演戲，不過稍早卻有感而發表示：「藝人其實是弱勢團體」，一句話掀起網友議論。

何如芸表示藝人給人的第一印象，都是光鮮亮麗的一面，但私下卻是身處弱勢團體的一環，身為藝人即便吃虧也不敢聲張，受委屈不敢明講，即便有美麗光環覆照，但水能載舟也能覆舟，讓擁有強大抗壓性的他們，有時也會感到虛弱，接著語重心長表示：「餘生，都不想再被任何人事物綁架了，我可以好好看看我自己原來的樣子嗎？」

對此，網友紛紛留言：「餘生做自己想做的事就好，隨心隨意」、「人活著最大的意義價值挑戰自我」、「就做自己吧 ！人生短短數十載 ，想做什麼就做 ，無愧於心無愧於人就好」、「誰能知你們光鮮亮麗的背後，付出了多少辛酸苦辣」，眼見網友給出見解，何如芸也做出回應：「我真的愛我的工作，每天都有不同的挑戰和樂趣，太適合水瓶不愛一成不變的人生，這也是一體兩面，人生，不會一直在高頻」。

日前提到兒子，何如芸表示多時沒碰面，再見面大兒子已長大成少年，頓時手足無措不知道怎麼和他相處，想到兒子很久沒和媽媽生活，應該也經歷一段艱苦適應的過程，更為此請教兒童青少年的心理醫生，了解應如何和孩子互動，並強調一直在學習怎麼做媽媽，字裡行間散發出滿滿母愛，讓人動容。

(中時新聞網)