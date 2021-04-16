嘉義大學、台灣大學獸醫系教授率領10多名學生前往農場協助消毒、施打牛隻疫苗。(戴上容攝)

新北市動保處楊淑芳表示，15日緊急撲殺8頭牛、進行焚燒、掩埋處置，並進行轄區11場全面訪視，牛隻無異常狀況(戴上容攝)

新北市林口牛場爆發牛結節確診案例，中央、地方緊急同步成立牛結節疹災害應變中心，16日上午中央指揮官陳吉仲前往淡水區犇群農牧場視察牛隻施打疫苗狀況表示，牛結節疹主要依病媒蚊傳染，目前政府積極施打疫苗和消毒，若農牧業者隱匿不報，最高可依法開罰100萬元。

陳吉仲、立委洪孟楷、新北市農業局長李玟16日上午前往淡水區犇群農牧場視察牛隻施打疫苗狀況，嘉義大學、台灣大學獸醫系教授率領10多名學生前往農場協助消毒、施打牛隻疫苗。

陳吉仲表示，牛節結疹主要依病媒蚊傳播，是否確診，依牛隻外觀就可以看出，染疫後，乳牛產乳量下降、公牛有不育症，對農牧民經濟影響很大，今天將於全台施打牛隻疫苗。他也呼籲農牧業者，若牛隻不幸染疫需撲殺會有補助，若知情不報者，最高可依法開罰100萬。

陳吉仲說，將發放黏蠅板交由農戶放置牛場四周，要求農戶場區全面吊掛捕蚊燈、24小時開啟誘蟲器，場區全面使用消毒劑消毒，清除蟲媒易孳生，減少孳生病媒蚊蠅，降低傳播疾病之機率，苗栗以北縣市施打疫苗、全國牛場訪視工作也預計於3天內完成。

新北市動保處楊淑芳表示，15日緊急撲殺8頭牛、進行焚燒、掩埋處置，並進行轄區11場全面訪視，牛隻無異常狀況，並緊急至農委會家畜衛生試驗所領取1900劑牛結節疹疫苗，16日動員防疫人員31人、12台車，前往轄區11牛場進行疫苗注射，總計施打1709頭牛。

楊淑方說，牛結節疹不是人畜共通傳染病，並不會傳染給人。牛結節疹疫苗施打完10天後開始逐漸產生免疫保護作用，完成施打疫苗後待28天內無任何疫情，可解除移動管制。

(中時 )