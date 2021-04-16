美國國會對中國立場強硬的鷹派人士要求拜登政府對中國企業購買重要的電腦晶片設計工具施加更為嚴格的限制，採取類似針對中國電信設備製造商華為的行動。

美國眾議員Michael McCaul和參議員Tom Cotton致函商務部長雷蒙多（Gina Raimondo），信中建議對華為祭出的限制措施，也應該施用於所有設計14奈米或以下晶片的中國公司。

根據相關規定，無論美國或外國廠商，只要是採用美國技術與設備生產的半導體，在供貨給華為與其附屬企業海思半導體之前，必須先取得美國政府的許可。

這封日期為4月13日、於周四公開的信函，建議對「電子設計自動化」（electronic design automation,EDA）軟體銷售實施需經許可的限制措施，並提出其他針對中國企業採購晶片相關產品的限制。信中表示，這些措施將確保美國公司及夥伴國與盟國企業，不能向中國共產黨銷售用來扼殺我們所有人的工具。

美國商務部一名代表證實收到這封信函，並表示將持續了解情況，以決定是否須採取進一步的行動。美國上周已將7家涉嫌協助中國軍方的中國超級電腦相關企業與實體列入貿易黑名單。

(時報資訊)