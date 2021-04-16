英國醫學研究人員周四公布研究發現指出，從新冠肺炎的感染導致腦血栓的風險，要遠高於由疫苗接種而導致腦血栓的風險。此前媒體報導了罕見的腦血栓，讓多個國家限制疫苗的使用。

阿斯利康(AstraZeneca)和嬌生近日都報告了與疫苗有關的罕見腦靜脈竇血栓(CVST)病例。雖歐盟和英國監管單位皆宣稱，施打疫苗的益處遠多於風險，但周三美國暫停了嬌生疫苗接種；丹麥也永久終止了AZ疫苗的施打。

英國醫學研究人對50萬名新冠病患的研究顯示，每100萬名新冠肺炎病患會出現39名的CVST病例；相較之下，歐洲藥物管理局(EMA)的數據顯示，每100萬名接種AZ疫苗的民眾，會有5名報出CVST併發症。

研究人員指出，感染新冠肺炎導致CVST的風險，是接種某些疫苗風險的8~10倍。

負責研究的牛津大學教授Taquet表示，無論是從新冠肺炎導致，或是由接種疫苗所引起，CVST的致死率都在約20%，也顯示了血栓為主要的風險因素。

然而仍有如同丹麥衛生單位的看法，認為主要的擔憂不在於該併發症的罕見，而是腦血栓問題的嚴重性。

來自牛津的研究團隊表示，他們與AZ疫苗開發的牛津團隊，為各自獨立的醫學研究團體。

(時報資訊)