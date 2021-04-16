美國公債殖利率下滑帶動科技股走高，隔夜標普再創新高、道指首破3.4萬點。台股權王台積電(2330)法說利多失靈，今日開低走低，衝擊台股於萬七關卡震盪，盤面原物料等傳產股熱鬧滾滾，包括鋼鐵、玻陶、塑膠、紡織、水泥等群起攻之，人氣強過電子族群。玻陶股在台玻(1802)剽悍大漲6%領軍下，類股一片紅通通，冠軍(1806)、中釉(1809)、和成(1810)、凱撒衛(1817)全面反彈勁揚，推升類指大漲5%，在上市類指中名列前茅，亦登上6年半新高。

台玻(1802)受惠平板玻璃價格上漲，大陸市場獲利，去年稅後淨利24.68億元，改寫10年新高；今年第一季合併營收116.7億元，年增65.77％，平板玻璃及玻璃纖維持續看多，由於國內及大陸市場的營運都已賺錢，市場估，在產品價格上漲趨勢不變，且需求持續成長，台玻首季營業毛利率應可提升到20%之上，在看好今年營運成長動能點火下，今日吸引買盤大舉敲進，股價急拉大漲6%，一度衝上24.85元近6年半高價。

冠軍(1806)對2021年營運樂觀期待，大陸營運事業經過組織結構調整，引進策略夥伴後，營運獲利已大幅改善，預期今年可虧轉盈，國內磁磚產業在房地產開工率提升下，營運成長可期，將新增二套窯。在轉機題材點火下，加上4月6日起祭庫藏股，獲短多買盤逢低承接布局，今日開低翻紅勁揚3%，衝上7年高價12.1元，短多氣勢如虹。

疫情漸獲控制，中美當前積極推動基建計畫，預計分別投入2.3兆美元、10.6兆元人民幣，企圖加速景氣與就業市場復甦，供給無法跟上需求，短期的供需失衡下，造成原物料價格一路調漲。後疫情時代產業間面臨萬物齊漲的局面，無論傳產或電子的供給皆無法滿足市場缺口，漲價行情全境蔓延，但相比科技股受通膨帶來的實際融資成本上升，原物料股的價格調漲更容易獲得資金寵愛。玻陶股即受惠原物料價格上漲，加上兩岸房地產市場穩定，對今年營運樂觀期待。

整體來看台股持續偏多，強勢主因在於美股帶動，但以科技類股為主的那斯達克指數卻遲遲無法創高，導致科技類股也多呈偏弱格局。短期市場對於通膨的預期仍未降低警戒，預期未來一至兩個月，股市難脫震盪整理格局。不過，隨著疫苗施打成效浮現，全球景氣正進入擴張循環期，企業獲利動能轉強下，對後市不看淡。

(時報資訊)