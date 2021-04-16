block & a basket pic.twitter.com/1HHZXt2o4J — Boston Celtics (@celtics) April 16, 2021

沒想到本季首度開放主場球迷進場的湖人，卻遭對手如此羞辱！包含詹姆斯、安東尼戴維斯、德拉蒙及馬基夫莫里斯等主力全掛病號，湖人16日在主場遭「綠衫軍」塞爾提克121比113羞辱，雖以34勝21敗仍排西區第5，卻跟西區第6拓荒者僅剩2場勝差。

陣容傷兵眾多的湖人，一開賽就被塞爾提克打到措手不及，一波18比4的誇張開局，讓本季首次開放進場的洛杉磯觀眾臉都黑了，幸好荷頓塔克、哈瑞爾兩名替補球員還算爭氣，努力幫助湖人追分，打完上半場，湖人仍以48比61落後。

湖人下半場嘗試反撲，庫茲馬與馬克蓋索攜手開火，可惜打完前3節，湖人仍落後12分，末節一開始，傑倫布朗就連拿5分，帶起塞爾提克10比0猛攻，雙方差距轉眼來到20分以上，也讓末節提前變成垃圾時間，湖人才有辦法縮小分差。

沒想到靠著「字母弟」柯斯塔阿提托康波、麥金尼、麥克勒摩等板凳球員，湖人竟然逐漸追近，打到最後關頭，縮小差距到5分，也迫使塞爾提克趕緊換上塔圖、傑倫布朗、史馬特等主力救火，塞爾提克隨即回穩，有驚無險把這場勝利留下。

傑倫布朗攻下全場最高40分，外加9籃板、3助攻，普利查德也有15分，塔圖、史馬特與崔斯坦湯普生各有14分，肯巴沃克12分；湖人以荷頓塔克19分最高，馬克蓋索也有18分，接下來湖人將跟爵士進行2連戰，假如傷兵問題仍然嚴重，湖人恐怕凶多吉少。

(中時 )