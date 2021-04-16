台股高檔震盪狹盤，短多伺機竄進玻陶股，龍頭股台玻(1802)挾著首季獲利可望處於成長軌道，股價開高走高，漲幅超過6%，帶動族群人氣強強滾，中釉(1809)、和成(1810)漲幅逼近3%，冠軍(1806)漲幅則在2%左右，玻玻指數漲幅在5%以上，成為盤面最強勢的類股。

台玻去年稅後淨利24.68億元，創近10年來的新高，2021年首季平板玻璃及玻璃纖維價格都比去年同期有大幅度的上漲，營運維持成長軌道，法人指出，受惠產品價格呈現上漲趨勢，市場需求也成長，預估台玻首季的營業毛利率有機會超過20%，業績表現樂觀。

冠軍今年在台灣區營運，2023年將規劃新的產能擴建，未來新產能投產後，年產能將由現的1,000萬平方米，增至接近1,500萬，新增大約50%的產能，全力搶攻國內市場。另外，在大陸地區方面，去年在「海鷗冠軍」品牌成立後，切入整裝、新建案市場，未來發展可期。

冠軍昆山廠土地廠房已停產多年，目前以當做營運總部為主，冠軍表示，因當地政府(高新區)土地政策規劃所需，林祐宇說，冠軍已於今(2021)年1月30日與昆山高新區簽訂拆遷協議，預計獲利人民幣2.49億元(約合台幣10.7億元)。至於昆山營運總部將移至鄰近辦公樓，將以此一資金償還大陸貸款以節省利息支出，並將部分資金返還台灣母公司貸款，進而充實台灣營運擴充之需。

(時報資訊)