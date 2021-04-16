近期台股高檔震盪頻繁，在傳產塑化、金融的大力撐盤，加上電子權值股回神，4月15日收盤價正式突破歷史新高17076.73點！聯邦投信聯邦金鑽平衡基金經理人林建良指出指出，台股雖成功站上萬七，但成交量卻明顯下滑，加上下半年市場透明度尚未明朗、外資抱持觀望態度，恐面臨部分個股逢高獲利了結。宜關注四大市場變動因子：疫情變化、拜登政府基建法案、加稅計畫，以及美國十年公債殖利率走勢。

林建良認為，由於短期缺乏利多消息支撐走勢延續，預期台股將維持盤整局勢，投資人宜回歸基本面，逢低布局大型權值股。在基金上也可考慮股債平衡型基金。

台股雖三度突破萬七，但因多空消息交錯頻繁。世界衛生組織(WHO)4月12日表示，全球目前已接種超過7.8億劑新冠疫苗，但每週新增確診和死亡病例仍持續上升。法國封城限制再擴大，巴西、印度確診人數仍居高不下，最嚴重的美國更出現6起施打嬌生疫苗後出現血栓的案例。疫情變化劇烈，是影響市場的重要指標之一，後續仍須密切觀察。

此外，近期拜登政府積極推動基建法案，因造橋、鋪路產生的新需求，有望帶動塑化、鋼鐵及水泥等原物料產業，而更新寬頻網路、基地台設備也將帶動半導體、網通族群的需求。然而拜登政府未來的兩輪刺激政策皆需要通過增稅來解決資金問題，若拜登加稅計畫通過，預期將會衝擊股市。此外，先前美國十年公債殖利率上升加上獲利了結賣壓導致股債雙殺，但最糟的情況已過，預期美債殖利率在Q2對股市的影響不大。

展望後市，林建良認為近期台股將處震盪格局，短線看好塑膠、紡織、航運、電子大型權值股等族群。整體而言，國內外資金仍充沛，投資人宜持續關注美國財政刺激政策與陸續公布的財報，逢低仍可加碼布局。

(時報資訊)