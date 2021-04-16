花旗（台灣）銀行16日上午透過視訊方式舉行員工大會，由花旗（台灣）銀行董事長莫兆鴻主持，宣達花旗集團15日在美國紐約發布的13個歐亞市場消費金融策略調整內容，花旗（台灣）銀行消費金融總事業群負責人慕嘉Muge Yuzuak陪同說明。

花旗目前在台灣的員工數超過4,000位，其中半數屬於消金部門，今天的員工大會並沒有安排讓員工發言的時間，亦掛名台灣區總裁的莫兆鴻，除了將昨天花旗台灣公共事務窗口公布的新聞稿內容，再向員工陳述一遍，並表示，會陪著員工度過這段時間。

花旗集團新任執行長范潔恩（Jane Fraser）15日第一季財報公布同時，宣布退出包括台灣在內的13個市場消金業務，美國主流媒體評語「這些都是小市場」，花旗總部不想再投注關心。惟，印度、中國大陸、澳洲都包含在13個市場內，印度媒體16日也大幅報導，用字裡充滿不解花旗的本意。

上述消息昨晚得悉後，臉書網友普遍關心的是花旗信用卡的權益是否不再？像華納威秀看電影優惠、王品牛排等等。至於財富管理客戶群，則直接就和自己的花旗理專連絡，本身也都相當震撼的花旗理專們，目前都只能根據銀行提供的版本，照本宣科回覆：目前還沒有確定的時間表，在此期間，花旗重申對消費金融營運沒有任何變動。

花旗（台灣）銀行目前在台灣各地有44家分行，據回報，今天上午除了台北信義區營業部有電子媒體短暫聚集拍攝之外，分行營運正常，消金、財管客戶上門人數和平常一樣不多。

莫兆鴻和慕嘉15日晚間給台灣員工的信件，內容提及，保證會持續密切地提供所有的進度，了解員工對客戶以及花旗在台灣和亞太地區的據點有一些疑問。除了今天早上的員工大會，花旗亞太區執行長Peter Babej下午也將舉行亞太區員工大會。上午參與過的員工都說，「就是長官講話，員工只有聽」，內容都是新聞上已經寫過的。

(工商 )