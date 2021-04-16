聯亞生技宣布，UBI/聯亞集團所研發之高精準設計COVID-19新冠疫苗UB-612第二期臨床試驗已於4月15日完成核心族群（core group）受試者收案。核心族群為申請台灣緊急使用授權（EUA）所需之受試者群族，包含年輕成人和年長族群。

聯亞生技指出，截至4月15日已有3,874位施打第一劑，646位施打第二劑，預計5月中所有核心族群之受試者可完成兩劑疫苗之施打，力拚於6月底提交第二期臨床試驗報告向食藥署提出EUA申請，7月中獲准開始供應疫苗，以因應國內外防疫需求。

此外，UBI集團旗下的分割公司Vaxxinity亦宣布，今年第二季在巴西、印度、烏克蘭等國開始進行UB-612疫苗之全球第二/三期臨床試驗。Vaxxinity並與美國內布拉斯加大學醫學中心（UNMC）合作於美國進行第二期臨床試驗，將UB-612作為已接受輝瑞和莫德疫苗但中和性抗體效價逐漸下降者的追加疫苗。

UB-612疫苗第二期臨床試驗自今年1月底開始收案，在試驗總主持人中國醫藥大學附設醫院黃高彬副院長及由12間醫院組成之臨床試驗執行團隊的全力以赴之下，原本預計招募3,500位核心族群受試者，最後有4,142位參與，其中65歲以上年長者佔844位，超過衛福部對於取得台灣EUA之受試者人數要求。

聯亞生技董事長暨執行長王長怡博士表示， UB-612疫苗採用的是當前最安全先進的「次單位」（subunit）疫苗技術，並經過「抽絲剝繭、去蕪存菁」的高精準設計，保留最關鍵的部分，能就病毒最重要之棘蛋白（spike protein）上的受體結合部位（receptor binding domain；RBD）產生高效中和性抗體，以提高疫苗的有效性、安全性並避免不必要的免疫反應與副作用。

UB-612疫苗開發進展能如此快速，衛福部、食藥署、醫藥品查驗中心、中研院、臨床試驗委託研究機構、試驗主持人、協同主持人、臨床研究護理師的通力合作，受試者參與是關鍵因素，深表感激。尤其，彰化永福會王進財牧師與彰化、台中地區眾教會牧師的大力協助，及前衛生署長楊志良醫生參與臨床試驗，讓年長族群收案劃下完美句點。

(工商 )