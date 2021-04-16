中國首季國內生產總值（GDP）增幅為18.3％，略遜市場預期的18.5％，但增速創有紀錄以來最高。

A股16日半日個別發展，上證指數反覆靠穩，曾低見3,394點，跌4點，跌幅為0.14％；高見3,416點，漲17點，漲幅為0.5％，半日收報3,414點，漲15點，漲幅為0.46％，成交額為人民幣（下同）1,760.53億元。

香港信報報導，深成指16日開市後最高見13,728點，漲47點，漲幅為0.35％，其後由漲轉跌，一度低見13,575點，跌104點，跌幅為0.76％，半日收市報13,672點，跌7點，跌幅為0.05％，成交額為2,419.99億元。

滬深300指數半日收報4,948點，跌不足1點，跌幅為0.01％；創業板指數收報2,770點，跌19點，跌幅為0.71％。

各類股個別發展，煤炭股漲3％；石油、房地產、水泥股漲逾1％；電力、鋼鐵、金融、化工股靠穩；有色金屬股偏軟。

(工商 )