外埔區的水流東桐花步道兩旁種滿油桐樹，每到4、5月就會下起桐花雪。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

外埔區的水流東桐花步道兩旁種滿油桐樹，每到4、5月就會下起桐花雪。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

水流東桐花步道旁有高鐵觀景台，可觀看疾駛而過的高鐵列車。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

油桐花又名桐花、五月雪，每年4、5月是油桐花盛開的季節，白色花瓣遍布樹梢宛如白雪而得名。台中市觀光旅遊局推薦外埔水流東桐花步道、東勢林場遊樂區、東勢客家文化園區、東豐自行車綠廊等賞桐熱點，適合全家大小親子一同出遊，共享春日美景。

位於外埔區的水流東桐花步道，舊稱水流東情人幽徑，當地居民在水渠步道兩旁種滿油桐樹，每到4、5月就會下起桐花雪，雪白嬌嫩的油桐花看了讓人心曠神怡，忘卻煩憂。步道旁有高鐵觀景台，對照設置的時刻表可觀看疾駛而過的高鐵列車，是外埔在地人的私房路線。

東勢林場處處可見鬱鬱林相，美麗桐花將山林染成白雪皚皚，清澈的山徑溪流也落英繽紛，美不勝收。賞花時耳邊可聆聽山鳥鳴唱，樹木釋放的芬多精更是有益身心健康。除桐花美景，入夜後還可以看到多達20萬隻螢火蟲。

由東勢舊火車站改建而成的東勢客家文化園區種植20餘株油桐樹，館內陳設客家文物並不定期舉辦客家主題展。東豐自行車綠廊沿途風光明媚、景色宜人，每到初夏時節可看到浪漫5月雪飄落，沒有車輛干擾很適合騎單車漫遊，旅客可安心愜意的欣賞油桐花美景。

(中時 )