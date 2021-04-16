民進黨籍台南市區域立委王定宇服務處今天凌晨被潑紅漆，警方發現，王定宇在東區、歸仁區的服務處全被潑漆，涉案的是一名男子，警方調查中。

王定宇台南2服務處遭潑紅漆，警方鎖定涉案男子。(中時資料庫)

台南市警局表示，王定宇在台南市東區及歸仁區的服務處，今天凌晨3時許被人在鐵捲門上潑紅漆，警方已調閱監視器，鎖定一名男子涉案。

王定宇服務處人員說，王定宇有2個服務處，分別在東區及歸仁區。目前，王定宇服務處未對潑紅漆事件作出任何回應及評論。（編輯：謝雅竹）1100416

(中央社)