王定宇台南2服務處遭潑紅漆 警方鎖定涉案男子 13:142021/04/16 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 王定宇服務處遭噴漆，團隊未報案稱不追究。(民眾提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨籍台南市區域立委王定宇服務處今天凌晨被潑紅漆，警方發現，王定宇在東區、歸仁區的服務處全被潑漆，涉案的是一名男子，警方調查中。 王定宇台南2服務處遭潑紅漆，警方鎖定涉案男子。(中時資料庫) 台南市警局表示，王定宇在台南市東區及歸仁區的服務處，今天凌晨3時許被人在鐵捲門上潑紅漆，警方已調閱監視器，鎖定一名男子涉案。 王定宇服務處人員說，王定宇有2個服務處，分別在東區及歸仁區。目前，王定宇服務處未對潑紅漆事件作出任何回應及評論。（編輯：謝雅竹）1100416 太魯閣出軌釀49死偵結 李義祥與越南移工阿好依過失致死起訴 太魯閣案獲肯定 「鋼鐵女檢長」俞秀端調彰化：偵辦不受影響 (中央社) #服務處 #王定宇 #警方 #東區 #歸仁 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 緬甸挖礦吸金逾7億 陳威陶被約談 04:102021/04/16 社會新聞 疑借貸糾紛刀棍齊出 雙方人馬互砸車9人送辦 14:012021/04/15 社會 慣竊缺錢花用「演很大」 2小時砸10車得手5000元 18:472021/04/15 社會 台南市議員洪玉鳳與丈夫詐領千萬議員助理費 2審維持各判2年 13:252021/04/15 社會 詐騙集團冒名中市議員借錢 2人匯款被騙200多萬 10:232021/04/15 社會 影》美FedEx驚傳槍擊案 警：恐出現大規模傷亡 13:282021/04/16 國際 王定宇、顏若芳碰面零互動 羅友志爆4種可能 00:192021/04/16 政治 王定宇服務處遭噴漆 團隊未報案稱不追究 12:512021/04/16 政治 新竹暫不分區供水 經長：中油將在鯉魚潭鑿3口井 13:502021/04/16 財經 仁武槍擊案 帶頭開第一槍主嫌身藏四槍落網 16:202021/04/15 社會 陸船運毒514公斤轉運本島遭攔截 3船員遭羈押查台灣貨主 08:072021/04/15 社會 氣質網紅同居男友2年約砲多人 為錢閃嫁富二代瞎掰在當伴娘 09:222021/04/15 娛樂 警攻堅救肉票逮8人 1嫌急逃墜樓亡 04:102021/04/15 社會新聞 社會熱門新聞 【太魯閣偵結】李義祥開怪手拖車 阿好站邊坡關鍵畫面曝光 - 社會 28歲鮮肉所長勾40歲人夫警員 正宮爆：一天大戰好幾回 - 社會 1個月揭50件違停案 員警休假扮檢舉達人遭民眾毆傷 - 社會 台鐵太魯閣事故 楊小妹將長眠大海 - 社會 小英論文案開庭 彭文正告了法官 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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