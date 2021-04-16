勞動部日前提出疫苗假的構想，主張「配合防疫政策，不可歸責於勞雇雙方，勞動部未強制雇主給薪」，工鬥認為，在台灣的勞資關係來說，很高機率就會變成是勞工扣一日薪，但扣一日薪的疫苗假事實上比病假更不利。

依勞工請假規則指出「普通傷病假一年內未超過三十日部分，工資折半發給」。

工鬥團體必須指出，不論是請病假或勞動部目前規劃的無薪疫苗假，都是將雇主應負之責任轉嫁給勞工，顯然防疫考量又再次忽視勞工權益，而對於基層公務員而言，銓敘部表示需待中央疫情指揮中心點頭才願意跟進，國家目前對於疫苗施打的對策，恐難起到鼓勵接種達群體免疫的目標。

工鬥團體認為，接種疫苗是配合國家防疫政策，更是雇主應負責任，因為達到群體免疫後，人跟人的接觸減少風險，自然有助於市場活絡、刺激經濟，對高度依賴人跟人接觸的產業，更有產業復甦的效果；其次，提高疫苗接種率，更可減少職場上疫情擴散的風險，應視為雇主應負的職安保障和職災預防的責任，而不是讓勞工在扣薪和身體不適的顧慮下，降低接種疫苗的意願或是硬撐工作，讓勞工權益在防疫下被犧牲。

工鬥團體期盼，疫苗已陸續開放愈來愈多勞工與公務員接種，勞動部、銓敘部、中央流行疫情指揮中心應盡速制訂疫苗假，接種疫苗當日應有疫苗假，接種疫苗過後若有身體不適，也可申請至少兩天疫苗假，且申請疫苗假仍應有一日薪資，如此才能不讓勞動權益在防疫下被犧牲，衍生更多勞資爭議。

(中時 )