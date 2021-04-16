一位爸爸半夜抱著發高燒的兒子去急診室看病，醫師了解到孩子近期接觸到的小朋友只有弟弟而已，竟語出驚人地說：「那他弟弟應該是比他小吧？」讓爸爸聽到立刻傻眼，懷疑這位醫師的腦子是否不好使，也忍不住想退掛了。爆笑事件引發網友熱議，醫師你累了嗎？

一名男網友在臉書社團《爆廢1公社》上分享，某天晚上兒子發燒到39.9℃，替其沖澡降溫也不管用，因此他只好在半夜三點的時候，抱起兒子衝急診室就醫。

男網友指出，醫師問診的過程中提到，最近是否有接觸到其他的小朋友，對此，原PO表示「只有他弟弟」。沒想到醫師接著卻問說「那他弟弟應該是比他小吧？」讓他聽了立刻無言想退掛，懷疑這位醫師的腦子是不是不好使？

爆笑對話吸引了近7000人朝聖狂讚，不少網友留言討論，「醫師累了嗎？」、「這什麼問題啦」、「半夜累了啦！看誰比較清醒」、「瞬間空氣凝結」、「醫生蠻幽默的啊」、「就像睡著的阿嬤被護理師叫起來吃安眠藥」、「差點被留言笑死」。

許多網友也出聲替醫師緩頰，「大夜班真的會腦鈍鈍」、「醫生半夜看了一堆急診病患，真的累了」、「急診夜班醫生很多都是實習醫生」、「醫生值班累了」、「到了半夜有點短路算正常的」、「其實醫師很累，有時候回應時是用本能反應模式，不是思考模式，所以多體諒囉！」

(中時新聞網)